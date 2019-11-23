محمـد بن زايد يواصل تقبل التعازي بوفاة سلطان بن زايد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقبل التعازي في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، من وفود عدد من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الحكومية، إضافة إلى عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين.

كما قدم المعزون صادق تعازيهم ومواساتهم إلى نجلي الفقيد.. الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويلهم عموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات جميل الصبر والسلوان.

فقد تقبل سموه ونجلا الفقيد التعازي في قصر المشرف في أبوظبي من الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود والأمير خالد بن سلمان آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمين المنطقة الشرقية والدكتور يوسف العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي وخالد بن هلال البوسعيدي وزير البلاط السلطاني في سلطنة عمان واللواء بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم عضو مجلس السيادة في جمهورية السودان وزبيدة جلال وزيرة الإنتاج الحربي لدى جمهورية باكستان الإسلامية والدكتور حمدالله محب مستشار الأمن القومي في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

ونقلت الوفود تعازي قادة بلدانهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في وفاة الشيخ سلطان بن زايد، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، داعين الله جل جلاله أن يشمله بواسع رحمته ويكرم نزله بعظيم مغفرته.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من الشيوخ.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أمس، اتصالين هاتفيين من فولوديمير زيلينكسي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة، والدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، أعربا خلالهما عن صادق تعازيهما ومواساتهما في وفاة الفقيد الشيخ سلطان بن زايد.

كما نقلا تعازيهما إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، متمنيين لسموه موفور الصحة والعافية.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره إلى الرئيس الأوكراني ورئيس وزراء إثيوبيا على ما أبدياه من مشاعر صادقة، متمنياً لهما ولبلديهما دوام التقدم والازدهار.(وام)