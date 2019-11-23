شكرا لقرائتكم خبر عن المدربان لوشيسكو وأوتشوكي يدشنان إثارة نهائي «أبطال آسيا» بين الهلال وأوراوا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
مع اقتراب العد التنازلي لإياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي يجمع الهلال السعودي وأوراوا الياباني على ملعب سايتاما اليابانية، يلتقي اليوم المدربان رازفان لوشيسكو مدرب الهلال وساكوتوشي أوتشوكي مدرب أوراوا في الحديث التقديمي عن اللقاء الذي تنطلق صافرته غداً الأحد عند الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات.
ويدخل الهلال لقاء الأحد متقدماً بهدف في مباراة الذهاب التي استضافها في 9 الجاري، لذلك سيلعب بأكثر من فرصة «الفوز والتعادل وحتى الخسارة بفارق هدف»، بينما لا خيارات متاحة للفريق الياباني غير الفوز في الوقت الأصلي بفارق هدفين أو هدف نظيف لتمديد المباراة لركلات ترجيح.
إلى ذلك يكتمل اليوم وصول الجماهير الهلالية إلى سايتاما باكتمال وصول الطائرات الأربع التي وجه ولي العهد السعودي بتسييرها للمشجعين من أجل مساندة الهلال، وتبلغ سعة الطائرات 826 راكباً وصل منهم 274 راكباً أول أمس وتأخر تسيير إحدى الرحلات بداعي عدم اكتمال التأشيرة فيما ألغت الشركة المتعهدة تعويض الجماهير برحلة بديلة.
هذا وتبلغ حصة الهلال 3116 مشجعاً يمثلون 5% من سعة الملعب الذي يتسع ل65 ألف متفرج، ونظراً لأهمية المباراة يتواجد 80 إعلامياً سعودياً برفقة الفريق الأزرق لتغطية الحدث.
وفي الدوري، يلعب اليوم الأهلي والفيصلي على ملعب الجوهرة،ويستضيف ضمك الأخير فريق التعاون الخامس.
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