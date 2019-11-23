«فن أبوظبي» يضيء على التشكيل المعاصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

شهدت فعاليات «فن أبوظبي» في يومه الثاني 3 جلسات حوارية، حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان «انطلاقاً من المحيط الهادئ.. مراكز الفن المعاصر الناشئة»، وأدارتها إيزابيلا هيوز، الشريكة المؤسسة والمديرة الفخرية لمؤسسة هونولولو بينالي، وتحدث فيها الخبراء والفنانون: كريس سينس، مدير ومؤسس معرض آسيا والمحيط الهادئ، ومدير معرض كوينزلاند للفنون، والدكتور كونراد نج، المدير التنفيذي لمؤسسة دوريس ديوك للفن الإسلامي شانجريلا، ونينا تونجا، أمينة المحيط الهادئ في متحف نيوزيلاندا.

وتطرق المتحدثون في الجلسة إلى صعود منطقة المحيط الهادئ كمركز للفن المعاصر والإبداع، واهتمام دولة الإمارات وأبوظبي بصفة خاصة بالفن وقضاياه، ودور «فن أبوظبي» في إبراز معاني وقيم الفنون بأنواعها المختلفة.

بينما ناقشت الجلسة الحوارية الثانية التي جاءت بعنوان «دفاعاً عن الهوية الثقافية» وأدارتها ميرنا عياد وتتولى «منحة البردة» تنظيمها سبل تنمية الهوية الثقافية ومدى أهميتها، والتحديات التي تواجهها.

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وشارك فيها فنانون من خلفيات وجنسيات مختلفة، منهم زليخة بوعبدالله، ودانة عورتاني، وستانلي سيو، وتطرقوا في حديثهم إلى تجربتهم وأعمالهم.

كما نظمت «منحة البردة» أيضاً، جلسة حوار أخرى بعنوان «القدسية مقابل الروحانية.. الفن الإسلامي من المنظور المعاصر»، وأدارتها ميرنا عياد، بمشاركة عدد من الفنانين الحاصلين على المنحة، منهم ناصر السالم، وابتسام عبد العزيز، وعائشة خالد، حيث أكدوا الجهود الرامية لتوسيع نطاق الفنون الإسلامية التقليدية في عالم روحاني يتسم بالاعتدال، والمفاهيم المجردة.

وأشار المتحدثون إلى كيفية دفع مساراتهم لممارسة الفن الإسلامي التقليدي نحو عالم يتسم بالإيجاز والأفكار المبتكرة والتجرد والروحانية.

وتخلل اليوم الثاني من «فن أبوظبي» عروض أداء متنوعة بما فيها عرض بعنوان «فن التعبير»، والذي تضمن قراءات شعرية من قبل «فصول بلا عنوان»، للتعرف الى سرد القصص التراثية والرمزية المترجمة للعالم المعاصر. إلى جانب عرض أداء بعنوان «لا يرى ولا يزول» والذي تم تأديته من قبل فنانات برنامج «آفاق: الفنانين الناشئين»، حيث قامت كل من الفنانات عائشة حاضر وروضة خليفة الكتبي وشيخة فهد الكتبي، بتقديم نبذة عن عملهن التركيبي، من خلال عدد من العروض التفاعلية، ما أتاح لزوار المعرض الفرصة للتعرف الى العملية الإبداعية للفنانات والتفاعل مع مشروعهن التعاوني.

كما انطلقت تجربة «فنون المساء» مساء اليوم الثاني من المعرض، والتي تم تقديمها لأول مرة في متحف «تيت مودرن» بلندن، حيث يتاح للجمهور الذي يسجّل حضوره عبر شبكة الإنترنت، مشاهدة الأعمال الفنية الرائعة أثناء التجول في المعرض من خلال استخدام روبوتين مزودين بتكنولوجيا التحكم عن بعد، متيحة لهم فرصة خوض تجربة جديدة من نوعها، وقد لاقت استحساناً وإقبالاً كبيراً من قبل المستخدمين، لتمهّد بذلك الطريق أمام ابتكار المزيد من الطرق والوسائل التي تتيح للجميع فرصة التفاعل مع مختلف أطياف الفنون والتعابير الفنية.