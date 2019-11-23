شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا الاحتجاجات بالعراق إلى 4 قتلى فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر فى الشرطة العراقية، إن قوات الأمن قتلت 4 محتجين فى بغداد، الجمعة وفرقت عنوة نشطاء يسدون ميناء أم قصر الرئيسى القريب من البصرة فى حين قال المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق إن الإصلاحات هى السبيل الوحيد لتجاوز الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع.

وذكرت مصادر بالشرطة أن قوات الأمن فتحت النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين عند جسر بوسط بغداد. ولقى شخصان حتفهما بعد إصابات بالرصاص وقتل آخران نتيجة تصويب قنابل الغاز مباشرة على رأسيهما. وأصيب ما لا يقل عن 61 شخصا.

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ونفى المتحدث العسكرى باسم رئيس الوزراء مقتل أى متظاهرين الجمعة، وفى الجنوب، أعادت قوات الأمن العراقية فتح ميناء أم قصر بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يغلقونه. وذكرت مصادر فى الميناء لرويترز أن العاملين تمكنوا من دخوله لأول مرة منذ أن أغلقه محتجون يوم الاثنين، لكن العمليات لم تستأنف على النحو المعتاد بعد.

وقتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات فى بغداد وجنوب العراق فى مطلع أكتوبر تشرين الأول فى أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.