شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الأمن الوطنى الكويتى يؤكد أهمية مؤتمر "حوار المنامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس جهاز الأمن الوطنى الكويتى الشيخ ثامر العلى الصباح، الجمعة، أهمية مؤتمر حوار المنامة فى دورته الـ15، والذى تستضيفه البحرين، بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية.

وأعرب الشيخ ثامر العلى - فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" لدى وصوله البحرين - عن شكره وتقديره لاستضافة مؤتمر المنامة، لما له أهمية فى تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية.

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يشار إلى أن فعاليات المؤتمر فى دورته ال15، والذى تنظمه وزارة الخارجية البحرينية، بالتعاون مع المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية، قد بدأت اليوم، وتستمر حتى 24 من الشهر الجاري.

ويشارك فى (حوار المنامة) الذى تستضيفه البحرين سنويا، عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية، ورجال الأعمال، والشخصيات الدولية، والاقتصاديين، والسياسيين، والمفكرين الاستراتيجيين، من دول العالم؛ لتبادل وجهات النظر إزاء اهم التحديات.