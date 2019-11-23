اللجنة المشرفة على الجانب العسكري لاتفاق الرياض تصل عدن

اليمن/ عبدالله أحمد/ الخليج 365

قال مصدر عسكري يمني، إن اللجنة المكلفة بالإشراف على الجانب العسكري من اتفاق الرياض، وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، الجمعة، قادمة من السعودية.

وأفاد المصدر للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، بأن اللجنة التي قدمت من العاصمة السعودية الرياض، تضم ضباطا في وزارة الدفاع اليمنية، ومهمتها الإشراف على تنفيذ الملحق العسكري في اتفاق الرياض، الموقع أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وحسب المصدر، فإن اللجنة تضم كلا من اللواء الركن أحمد المسعود، والعميد أمجد خالد، والعميد الركن طارق النسي، والعميد الركن أحمد الظاهري.

ولفت إلى أن مهمة اللجنة الإشراف على إعادة ترتيب اللواء الأول حماية رئاسية، التابع للحكومة الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، والألوية العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة.

وينص الملحق العسكري، لاتفاق الرياض أن مهمة اللجنة إعادة تنظيم الألوية العسكرية في عدن، عسكريا وجغرافيا، بتوجيهات من الرئيس هادي، وإشراف التحالف بقيادة السعودية.

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كما ستشرف اللجنة على عملية سحب السلاح الثقيل من معسكرات ومواقع المجلس الانتقالي الجنوبي، وتجميعها داخل أحد المعسكرات في المدينة تحت إشراف سعودي.

والإثنين الماضي، وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، العاصمة المؤقتة عدن، برفقة 5 وزراء فقط، قادمين من العاصمة السعودية الرياض، في أول خطوة تنفيذية لاتفاق الرياض، وذلك بعد أسبوعين من توقيعه.

ووقع "اتفاق الرياض"، في 5 نوفمبر الجاري، بالعاصمة السعودية، وينص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، خلال الأسبوع الأول، من توقيع الاتفاق.

وينص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.