الأمم المتحدة: مقتل 10 مدنيين في قصف على سوق شمالي اليمن

علي عويضة/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، مقتل 10 مدنيين وإصابة آخرين في قصف على أحد الأسواق بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اطلعت عليه الخليج 365.

وأفاد البيان، أن التقارير الميدانية الأولية تشير إلى مقتل 10 مدنيين وإصابة 18 آخرين بينهم طفل، في قصف على سوق "الرقو"، في مديرية منبه، بصعدة، الأربعاء الماضي.

وقالت ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، وفقا للبيان، "كل حالة وفاة، وكل إصابة ناتجة عن هذا الصراع هي مأساة".

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وأضافت غراندي، "ما يحدث في اليمن غير منطقي، ومن الضروري إنهاء القتال، بل ويجب أن يحدث ذلك الآن".

وأشار البيان، إلى أن شركاء العمل الإنساني قدموا الدعم لمستشفى "الطلح"، والمستشفى الجمهوري في المنطقة لمساعدة الجرحى، فضلا عن "تقديم المساعدة للمجتمعات المحلية المتضررة من الهجوم".

ولم توجه الأمم المتحدة اتهاما لأي طرف بالوقوف وراء الحادثة.

والأربعاء الماضي، أعلنت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، مقتل 10 مهاجرين من جنسيات إفريقية وإصابة 35 آخرين في قصف مدفعي سعودي، على منطقة "الرقو"، بـ"منبه".

ولم يصدر تعليق فوري من القوات السعودية أو التحالف العربي حول ما ذكره بيان الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.