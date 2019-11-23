روته: مضطرون لاستعادة الهولنديين المنتمين لداعش في هذه الحالة

لاهاي / عبدالله آشيران / الخليج 365
قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إنهم مضطرون لاستعادة مواطنيهم المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي حال مراجعتهم للممثليات الدبلوماسية لبلاده بالدول المتواجدين بها.
وأكد روته في تصريح صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، الجمعة، أنه يؤيد فكرة محاكمة المنتمين لـ"داعش" في المنطقة الموجودين بها.
لكنه أضاف مستدركا: "مضطرون لاستعادة الهولنديين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي في حالة مراجعتهم للممثليات الدبلوماسية الهولندية في تركيا أو أربيل العراقية. وحدث هذا الأمر بالفعل هذا الأسبوع".
وأشار روت إلى أن وضع أطفال عناصر داعش "مخيف للغاية".
وأفاد بأنه لا يضمن على الإطلاق أن لا يصل عناصر "داعش" آخرون إلى البلاد مستقبلا.
وذكر أن الحكومة الهولندية على اتصال مكثف مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وعلى إطلاع أيضا بخارطة الطريق التي رسمتها دول الاتحاد في هذا الصدد.
وقضت محكمة لاهاي الهولندية، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني بأنه يتعين على الحكومة بذل كل جهد ممكن لاستعادة أطفال المنتمين لتنظيم "داعش" المتواجدين في معسكرات الاعتقال شمال شرقي سوريا.
لكن المحكمة العليا في هولندا قضت، الجمعة، بأن الحكومة غير ملزمة بذلك، وأوضحت أن القرار يجب أن يُتخذ من قبل الحكومة نفسها، وليس من قبل القاضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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