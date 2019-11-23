مصر بطل #أفريقيا تحت 23 عام

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الخليج - د ب أ
توج منتخب مصر الأولمبي، لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا لكرة القدم، بفوزه على منتخب كوت ديفوار 2-1 بعد اللجوء لشوطين إضافيين، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعتهما في ملعب إستاد القاهرة.
وتقدم المنتخب المصري عن طريق المدافع كريم العراقي في الدقيقة 36، قبل أن يسجل أبو بكر دومبيا هدف التعادل في الدقيقة 89.
وفي الدقيقة 114 في الشوط الإضافي الثاني، سجل رمضان صبحي الهدف الثاني للمنتخب المصري، ليهدي بلاده اللقب.
وكان كلا المنتخبين مصر وكوت ديفوار تأهلا إلى دورة الألعاب الأولمبية( طوكيو 2020)، حينما فاز الأول على جنوب أفريقيا 3-0، وفاز الثاني على منتخب غانا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 2-2، قبل أن يلحق بهما منتخب جنوب أفريقيا الذي أقتنص المركز الثالث بفوزه على غانا بركلات الترجيح في وقت سابق من اليوم الجمعة.
ونجح المنتخب المصري في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن استضاف النسخة الثالثة من المسابقة والتي انطلقت عام 2011 في المغرب وتوج بها المنتخب الجابوني، ثم نسخة 2013 والتي توج بها المنتخب النيجيري.
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