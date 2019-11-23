أهم المباريات العربية والعالمية ليوم #السبت “23 نوفمبر”

الخليج - حسن القبيسي يستقبل الاهلي الفصيلي في مباريات الجولة الـ 10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ويحل التعاون ضيفاً على ضمك ، وفي كأس محمد السادس تبرز مواجهه الواداد المغربي مع الرجاء المغربي ، وفي انجلترا تتجه الأنظار مساء اليوم لمتابعة لقاء مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الانجليزي ، وفي الدوري الإسباني يستضيف ليجانيس برشلونة ، ويستقبل ريال مدريد ريال سوسييداد ، وفيما يلي أهم مباريات السبت الـ 23 نوفمبر : دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 15:30 ضمك * التعاون 19:40 الأهلي * الفيصلي كأس محمد السادس للاندية الابطال 22:00 الترجي الرياضي – تونس * أولمبيك آسفي – المغرب 22:00 الوداد الرياضي – المغرب * الرجاء الرياضي – المغرب الدوري الانجليزي 15:30 وست هام * توتنهام 18:00 آرسنال * ساوثهامتون 18:00 كريستال بالاس * ليفربول 20:30 مانشستر سيتي * تشيلسي الدوري الاسباني 15:00 ليجانيس * برشلونة 18:00 ريال بيتيس * فالنسيا 20:30 غرناطة * أتلتيكو مدريد 23:00 ريال مدريد * ريال سوسييداد الدوري الإيطالي 17:00 أتلانتا * يوفنتوس 20:00 ميلان * نابولي 22:45 تورينو * انترميلان الدوري الألماني 17:30 فيردر بريمن * شالكه 17:30 آينتراخت فرانكفوت * فولفسبورج 17:30 فورتونا دوسلدوف * بايرن ميونيخ 20:30 لابيزيج * كولن الدوري الفرنسي 19:30 ليون * نيس 22:00 ميتز * ستاد ريمس 22:00 أميان * ستراسبورج 22:00 ديجون * رين كأس الليبرتادوريس – النهائي 23:00 فلامينغو – البرازيل * ريفربليت – الارجنتين انشر الخبر :

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