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نائب وزير الدفاع يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة سلطان بن زايد

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

قدم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التعزية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العرية المتحدة، في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة.

جاء ذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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