واشنطن تفرض عقوبات على وزير الإعلام الإيراني

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات على وزير الإعلام الإيراني.

حجب الإنترنت

وأكدت وزارة الخزانة، أن فرض العقوبات على الوزير الإيراني، جاء لدوره في حجب الإنترنت خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن حجب السلطات الإيرانية الإنترنت، هدف إلى منع الشعب من نقل العنف الذي يمارس ضده.

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وأوضح ترامب أن «عدم الاستقرار في إيران بلغ درجة دفعت السلطات إلى وقف خدمة الإنترنت».

وأفادت وكالة أنباء «فارس»، الخميس، بعودة الإنترنت تدريجيًّا في إيران في محافظات هرمزكان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر وبعض مناطق طهران، فيما أصدر مجلس الأمن القومي تفويضًا لاستئناف خدمة الإنترنت في بعض المناطق.

وقالت شبكة «نتبلوكس» لمراقبة الإنترنت إن معدلات الوصول إلى الإنترنت في إيران لا تتعدى 8%. وكانت «نتبلوكس» ذكرت أن إيران دخلت، الأربعاء، اليوم الرابع من انقطاع الشبكة في البلاد.