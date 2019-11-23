رسميًا.. الإعلان عن نتائج قرعة ملحق يورو 2020

صحيفة الخليج الالكترونية

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مراسم قرعة ملحق تصفيات كأس الأمم الأوروبية، والمُقرر إقامتها في 12 مدينة بمختلف الدول في العام المقبل.

ويشارك 16 فريقًا في مرحلة ملحق تصفيات يورو 2020، يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، إلا أن مباريات دور المجموعات ستكون عبارة عن لقاءات اقصائية بحيث يودع الخاسر التصفيات ويفقد فرصة التأهل لليورو.

وجاءت نتائج قرعة الملحق على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

المباراة الأولى: أيسلندا × رومانيا

المباراة الثانية: بلغاريا × المجر

المجموعة الثانية:

المباراة الأولى: البوسنة والهرسك × أيرلندا الشمالية

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المباراة الثانية: سلوفاكيا × جمهورية أيرلندا

المجموعة الثالثة:

المباراة الأولى: أسكتلندا × إسرائيل

المباراة الثانية: النرويج × صربيا

المجموعة الرابعة:

المباراة الأولى: جيورجيا × بيلاروسيا

المباراة الثانية: مقدونيا الشمالية × كوسوفو

الجدير بالذكر أن الفائز في المباراة الأولى سيواجه الفائز بالمباراة الثانية في نفس مجموعته، على أن يتأهل الفائز من تلك المباراة النهائية إلى تصفيات أمم أوروبا.

وتقام مباريات نصف النهائي في 26 مارس المقبل، فيما تقام مباراة النهائي في 31 من الشهر ذاته، بينما تقام قرعة دور المجموعات من يورو 2020 في 30 نوفمبر الجاري.