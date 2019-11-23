شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس السبت.. أمطار رعدية ونشاط للرياح في ٦ مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس ليوم السبت استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق. وتشمل الحالة الجوية كل من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وأجزاء من المدينة المنورة وأجزاء من الرياض. Advertisements في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، والمدينة المنورة. كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. أما عن درجة الحرارة فمن المتوقع أن تسجل جدة وجازان أعلى درجة حرارة في المملكة (33 درجة)، في حين تسجل طريف والقريات وسكاكا أدنى درجة حرارة (7 درجات).

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