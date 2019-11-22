شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القريات تكشف حقيقة فيديو «المشاجرة الطلابية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت إدارة التعليم في القريات، اليوم الجمعة، ما تم تداوله بشأن فيديو المشاجرة الطلابية المتداول عبر مواقع التواصل، والذي زعم متداولوه على أنه حدث في القريات.

Advertisements

وقال المتحدث الرسمي بتعليم القريات معاوية سليمان الكويليت، في بيان له: “بناء على الاستفسارات التي وردت إلينا من مجموعة من الزملاء الإعلاميين، حول ما نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو، ذكر أنه مشاجرة طلابية وضرب قائد مدرسة غطي الثانوية بمحافظة القريات، نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح”.

وأضاف أنه: “لا علاقة لجميع مدارس تعليم القريات والقرى التابعة لها بالفيديو المنشور”.

وأشار “الكويليت” إلى أن إدارة التعليم بالقريات تهيب بجميع الزملاء الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر الأخبار.