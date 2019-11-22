بعد عشرة أعوام على إطلاقها، أعلنت جوجل أن خدمتها للطباعة السحابية Cloud Print ستتوقف في 31 ديسمبر 2020. وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين طباعة صفحات الويب بسهولة باستخدام متصفح كروم حتى عبر الطابعات التي لا تملك اتصال بالانترنت.
وتميزت خدمة Cloud Print أنها تعمل عبر الحواسب الشخصية والهواتف الذكية وأتاحت الاستفادة بشكل أكبر من الطابعات القديمة التي لا يتوفر فيها اتصال بالانترنت عبر توصيلها بالهاتف بمنفذ USB.
أما لو كان لديك طابعة تدعم الاتصال بالانترنت فإنك تربطها مع حساب جوجل الخاص بك وترسل لها أوامر طباعة مستندات من أجهزتك المختلفة. وتوفر خدمة طباعة جوجل السحابية إدارة الطابعات بسهولة من مكان واحد ما جعلها خيار مثالي للشركات.
مع أن الخدمة مازالت تحمل صفة التجريبية بعد عشرة أعوام على إطلاقها، إلا أنها على مايبدو لديها مستخدمين يعتمدون عليها بشكل كبير في تسهيل حياتهم اليومية، حيث أن تطبيقها على أندرويد حصل على أكثر من مليار تنزيل. لهذا السبب أعلنت جوجل منذ اليوم عن موعد إيقافها وأعطت فترة أكثر من عام لذلك.
ولم تفصح جوجل عن السبب الذي دفعها لإيقاف الخدمة، وبذلك ستنضم إلى قافلة طويلة من الخدمات التي أوقفتها الشركة وكان آخرها كاميرا Clips و Hire للتوظيف وفرص العمل.
التدوينة جوجل توقف خدمة الطباعة السحابية Cloud Print نهاية العام المقبل ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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