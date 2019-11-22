دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مؤسس تيليغرام: احذفوا واتس آب من هواتفكم لهذا السبب

حذر بافيل دوروف، مطور البرمجيات الشهير ومؤسس تطبيق المراسلات تيليغرام- Telegram، من ضرورة حذف تطبيق المراسلات واتس آب - Whats App من الهواتف الذكية بأسرع وقت.

وأرجع درورف سبب طلبه إلى سهولة اختراق تطبيق واتس آب من قبل القراصنة وأجهزة الأمن الحكومية عبر الهواتف الذكية. مشبهاً التطبيق بـ حصان طروادة للتجسس على محتوى مستخدمي التطبيق وبما في ذلك الصور المحفوظة على هواتفهم.

وقال مؤسس تيليغرام إن مؤسس واتس آب براين أكتون - Brian Acton قد اعترف في عام 2018 أنه باع خصوصية مستخدميه عند بيع التطبيق لصالح فيس بوك - Facebook. نقلاً عن مجلة فوربس.

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وفي صعيد متصل، يرجع تخمين دوروف هو أن العديد من المستخدمين قد اخترقت أجهزتهم دون علمهم، فمن المعروف أن الـ فيس بوك أحد أبراج المراقبة، وبعد انضمام الـ واتس آب أصبح مراقباً بدوره أيضاً.

وأشار إلى أنه بسبب هذا الأمر حصل تطبيق تيليغرام على 3 ملايين مستخدم في مارس 2019 في غضون 24 ساعة؛ نتاج مواجهة فيس بوك، انستغرام، وواتس آب انتهاكات أمنية.

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يأتي عدد مستخدمي تيلغرام شهرياً 200 مليون مستخدم في مقابل 1.6 مليار مستخدم لـ واتس آب. ويرجع سبب قلة حجم المستخدمين للأولى لأنها لا تخضع لنفس الاختراقات والانتهاكات التي تتعرض إليها الثانية.

يذكر أن دوروف صنع اسماً لنفسه ليس بسبب شبكة التواصل الاجتماعي VKonttakte التي أنشأها في روسيا، لكن بسبب تحديه لمحققي الشرطة الروس عندما طلبوا مفاتيح أمنية لإلغاء تأمين الرسائل على هاتف ينتمي لشخص متورط في تفجير محطة مترو بطرسبرغ عام 2017. حيث أشاد مستخدمو تطبيق تيلبغرام بهذا الموقف، كما حمل نشطاء حقوق الخصوصية العام الماضي صورة لدوروف مرتدياً ملابس القديس.

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