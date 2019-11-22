شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: نأمل بتسوية قريبة فى لبنان على أساس توافق وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، عن أمل موسكو بأن تتوصل الأطراف اللبنانية إلى تسوية للوضع فى البلاد فى أقرب وقت، وعلى أساس توافق وطني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة إن بوجدانوف والممثل الخاص لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لدى موسكو، جورج شعبان بحثا الوضع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى فى لبنان، حيث أكد بوجدانوف ​​موقف موسكو المبدئى الداعم لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه واستقراره السياسى الداخلي.

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وعبر بوجدانوف عن أمل روسيا "فى نجاح الجهود التى تبذلها القيادة اللبنانية، وبينها (رئيس حكومة تصريف الأعمال) سعد الحريري، لحل المسائل ذات الأولوية والمتعلقة بالأجندة اللبنانية الداخلية، بما فى ذلك شكل وتركيبة الحكومة الجديدة، فى أسرع وقت وعلى أساس توافق وطني".

وشددت الوزارة على أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون "قادرة على حل المشكلات المعقدة التى يواجهها المجتمع اللبنانى على نحو فعال".