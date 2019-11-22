شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تقصف الأحياء السكنية فى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت امرأة بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، فى قصف عشوائى شنته ميليشيات الحوثى على أحياء سكنية بمديرية حيس ، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية فى محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر يمنية ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية ، إن الميليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين شرق مدينة حيس جنوب الحديدة، وأصابت المواطنة بيان على سالم سقيم (20 عاماً) بطلقة نارية أسفل الظهر، واصفةً حالتها بالخطيرة.

وأضافت المصادر أن مواطنين هرعوا إلى المنزل المستهدف وأسعفوا الفتاة المصابة إلى المستشفى الميدانى فى الخوخة، ومن ثم تم تحويلها إلى مستشفى منظمة "أطباء بلا حدود" فى المخا.

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كما استهدفت ميليشيا الحوثى منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة ، وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة من مناطق تمركزها وبشكل مكثف باتجاه مزارع المواطنين فى الجاح.

ونقل الإعلام العسكرى للقوات المشتركة عن المصادر قولها إن قناصة الحوثيين أطلقوا النيران على منازل المواطنين فى القرى المأهولة بالسكان.