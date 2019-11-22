شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصر بسرايا السلام وإصابة 3 آخرين فى اشتباك مع داعش فى سامراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة ، أن عنصر بسرايا السلام قتل وأصيب ثلاثة آخرون فى اشتباك مع تنظيم "داعش" الإرهابى فى سامراء.

وقال المصدر ، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوة من سرايا السلام وعناصر فى داعش ضمن جزيرة سامراء ـ الزورة ، أدى الى مقتل أحد عناصر السرايا واصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ، ونقل المصابون الى مستشفى قريب لتلقى العلاج ، والجثة الى الطب الشرعي.