مقتل عنصر بسرايا السلام وإصابة 3 آخرين فى اشتباك مع داعش فى سامراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة ، أن عنصر بسرايا السلام قتل وأصيب ثلاثة آخرون فى اشتباك مع تنظيم "داعش" الإرهابى فى سامراء.
وقال المصدر ، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوة من سرايا السلام وعناصر فى داعش ضمن جزيرة سامراء ـ الزورة ، أدى الى مقتل أحد عناصر السرايا واصابة ثلاثة آخرين بجروح.
وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ، ونقل المصابون الى مستشفى قريب لتلقى العلاج ، والجثة الى الطب الشرعي.
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