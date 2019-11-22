شكرا لقرائتكم خبر عن صور..المحتجون بالجزائر يواصلون الضغط على السلطات لوقف الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عشرات الآلاف من الجزائريين فى مسيرات فى العاصمة ومدن وبلدات أخرى، اليوم الجمعة، بينما تستجمع الاحتجاجات المستمرة منذ شهور قواها قبل انتخابات الرئاسة التى يطالب المحتجون بإلغائها.

وقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر بدأ المحتجون فى زيادة مظاهراتهم وبدا أن السلطات تكثف اعتقال النشطاء والمعارضين.

وقال متظاهر يجلس على كرسى متحرك فى الاحتجاج الرئيسى بوسط العاصمة الجزائر "نحن مصممون على أن نكسب الصراع".

وبينما حلقت طائرة هليكوبتر ووقفت أعداد كبيرة من الشرطة فى حالة ترقب فى الشوارع هز المحتجون الذين اتشح كثير منهم بعلم الجزائر الشوارع بهتافهم "لا تعنيننا انتخاباتكم".

ويرفض المحتجون الانتخابات المزمعة قائلين إنها لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة بينما لا يزال الجيش ومسؤولون كبار من الحرس القديم فى السلطة.

وكان المرشحون الخمسة من كبار المسؤولين فى حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذى تنحى فى أبريل، عندما سحب الجيش التأييد له بعد مرور ستة أسابيع على اندلاع الاحتجاجات التى اندلعت لاعتزامه الترشح لفترة رئاسة جديدة.

وقال محمد طحين (37 عاما) الذى كان يحمل طفلا على كتفه "لن نوقف ضغطنا"، ولم تتوقف الاحتجاجات بعد استقالة بوتفليقة التى أعقبها إلقاء القبض على شخصيات كبيرة تعتبر فاسدة.

واستمر عشرات الآلاف من الأشخاص فى النزول إلى الشوارع فى مظاهرات فى يوم الجمعة من كل أسبوع، ويطالب المتظاهرون بتنحى مزيد من شخصيات الطبقة الحاكمة والقضاء على الفساد وأن ينأى الجيش بنفسه عن العمل السياسي.

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جانب من احتجاجات الجزائر



مسيرات بالجزائر