- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقتل 3 متظاهرين وإصابة 25 آخرين فى احتجاجات العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل ثلاثة أشخاص عراقيين وأصيب 25 آخرين بالاختناق بسبب إطلاق قوات الأمن العراقية الرصاص وقنابل غاز مسيلة للدموع على متظاهرين عراقيين فى وسط العاصمة بغداد.
وأكدت وكالة أسوشيتد برس تجدد الاشتباكات فى ساحة الخلانى بالعاصمة العراقية، مشيرة إلى إطلاق قوات مكافحة الشغب الأعيرة النارية والغاز على مئات المحتجين الذين أزالوا الحواجز الأسمنتية وتدفقوا على الساحة.
فيما أعاد المرجعية الشيعية على السيستانى التأكيد على ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات فى البلاد مؤكدا دعمه للمتظاهرين، قائلا إنه لم يتم الوفاء بأى من مطالبهم حتى الآن وإن الإصلاحات الانتخابية يجب أن تكون ذات أولوية.
وطالب السيستانى بقانون انتخابات جديد من شأنه استعادة ثقة الجمهور فى النظام العراقى ومنح الناخبين فرصة استبدال القادة السياسيين الحاليين بوجوه جديدة، مشددا على ضرورة أن تكون مفوضية الانتخابات جديدة وحيادية وتحظى بالمصداقية دون تدخل خارجى لما لها من مخاطر تحول البلد لساحة لتصفية الحسابات يكون الخاسر الأكبر هو الشعب.
احتجاجات العراق
اصابة متظاهر فى الاحتجاجات
اطلاق الالعاب النارية
اطلاق غاز على المحتجين
إطلاق غاز مسيل
الغاز المسيل للدموع
جانب من احتجاجات العراق
جانب من العنف بالعراق
سيارات الاسعاف بالعراق
مظاهرات العراق
مظاهرات بالعراق
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مقتل 3 متظاهرين وإصابة 25 آخرين فى احتجاجات العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.