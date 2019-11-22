مصدر أمني عراقي: استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخ كاتيوشا

بغداد (العراق)/ أمير السعدي/ الخليج 365

كشف مصدر أمني عراقي، عن استهداف المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، الجمعة، بصاروخ كاتيوشا، سقط في نهر دجلة دون وقوع خسائر.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة بغداد برتبة عقيد، للأناضول، إن "مجهولون أطلقوا صاروخا، يعتقد أنه من نوع كاتيوشا، صوب المنطقة الخضراء".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الصاروخ سقط في نهر دجلة، على حافة المنطقة الخضراء"، التي تضم مقرات الحكومة والبعثات الأجنبية.

Advertisements

من جانبه، أكدت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش، سقوط الصاروخ في نهر دجلة.

وقالت في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن "صاروخا سقط قبل قليل في نهر دجلة ببغداد، ولم يتسبب بأية خسائر تذكر".

ويأتي هذا التطور بعد خمسة أيام من هجوم مماثل، عندما أطلق مجهولون ثلاثة صواريخ على المنطقة الخضراء، سقطت في محيطها.

وتأتي هذه الهجمات في خضم احتجاجات تجتاح البلاد، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة برحيل الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.