عاهل المغرب يبعث رسالة للسيسي حول تعزيز التعاون الثنائي

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

بعث العاهل المغربي محمد السادس، الجمعة، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك في رسالة خطية سلمها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للرئيس المصري، وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

ويأتي استقبال السيسي لـ"بوريطة" على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019 شرق القاهرة.

وحسب المصدر ذاته، فإن "الرسالة تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين، والرغبة في إحداث قفزة نوعية في الشراكة بين المغرب ومصر في أبعادها الإنسانية والسياسية والتنموية".

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وحضر لقاء بوريطة والسيسي سفير المغرب بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية أحمد التازي.

وتوصف العلاقات بين المغرب ومصر بالعادية خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل عدم وجود زيارات متبادلة لقائدي البلدين.

لكن العلاقات شهدت، مطلع 2015، توترا مفاجئا على خلفية بث التلفزيون المغربي الرسمي، تقريرين وصف فيهما السيسي بـ"قائد الانقلاب" في مصر، والرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي بـ"الرئيس المنتخب"، في خطوة مفاجئة لم تفسر رسميا من أي جانب خلال اليوم الأول.

فيما أرجعت تقارير إعلامية مغربية الأزمة الطارئة إلى ما وصفته بـ"الاساءات" المتكررة من إعلاميين مصريين للمغرب، و"بعض الأنشطة التي مست قضية الوحدة الترابية للمغرب، ويتعلق اﻷمر بتقديم كتاب بالجزائر ساهم فيه مصريون، ومس قضية الصحراء".

لكن زيارة أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، أيام قليلة بعد ذلك، إلى المغرب، وتسليمه رسالة مكتوبة من السيسي لعاهل المملكة، أنهت التوتر بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.