العثور على جثث 6 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

جنيف / الخليج 365

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الجمعة، العثور على 6 جثث لمهاجرين غير نظاميين جرفتها مياه البحر المتوسط إلى شواطي شمالي ليبيا.

وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، أن الجثث تم العثور عليها ملقاة على شواطىء مدينة الخمس الساحلية شرق العاصمة الليبية طرابلس، دون ذكر جنسيات أصحابها.

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كانت تقارير صحفية محلية أفادت قبل يومين بأن 67 مهاجرا غير نظامي غرقوا إثر انقلاب قارب كانوا على متنه قبالة السواحل الليبية، فيما تم إنقاذ 30 آخرون.

ولم يعرف على الفور ما إذا كانت الجثث الستة هي من بين ضحايا هذا الحادث أم لا.

وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا، في السنوات الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، والذين يفرون من بلادهم هربا من الفقر والصراعات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.