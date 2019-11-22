أمير قطر يهاتف صالح ويؤكد دعمه للعراق في تجاوز التحديات

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أبدى أمير قطر تميم بن حمد، الجمعة، دعم بلاده للعراق من أجل تجاوز التحديات الحالية وتحقيق الإصلاح والاستقرار.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها أمير قطر تميم بن حمد، مع الرئيس العراقي برهم صالح، وفق بيان صادر عن الرئاسة العراقية، اطلعت عليه الخليج 365.

وأكد أمير قطر على أهمية تعزيز أواصر الأخوّة بين البلدين الشقيقين، حسب البيان ذاته.

بدوره، أعرب صالح عن شكره وتقديره لأمير قطر على مكالمته ومساندته العراق.

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وشدد على ضرورة الارتقاء بالعلاقات والتعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه خير للشعبي البلدين وشعوب المنطقة.

وتشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية أدت لسقوط نحو 339 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.