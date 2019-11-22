دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تُتيح لك خدمة Steam الآن لعب ألعاب متعددة اللاعبين على الإنترنت عن بُعد

خدمة Steam تُتيح الآن دعوة مستخدمي أندرويد و iOS للانضمام إلى ألعاب حاسوب متعددة اللاعبين عن بُعد.

قبل أسابيغ قليلة من الآن، أعلنت شركة Valve عن نسخة تجريبية من ميزة Steam Remote Play Together، والتي تتيح لك لعب ألعاب متعددة اللاعبين عبر اتصال محلي مع أصدقائك عبر أجهزة الكمبيوتر “ويندوز، ماك، لينكس”، اليوم، أصبح اللعب عن بُعد متاحًا رسميًا للجميع، بحيث يمكن اللعب مع أصدقائك باستخدام أجهزة أندرويد و iOS أيضًا.

ووفقًا لـ Valve، سيحتاج اللاعب المضيف فقط إلى تثبيت اللعبة وبدء تشغيلها، وبعد ذلك يمكن للأصدقاء على جهاز الكمبيوتر الانضمام من خلال Steam Remote Play أو على الهاتف المحمول مع تطبيقات Steam Chat و Steam Link، بالتالي يحتاج المضيف فقط لامتلاك اللعبة، وهو أمر بسيط للغاية.

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وفي هذا السياق أيضًا، اشارت الشركة، أنه يمكن دعوة ما يصل إلى 4 لاعبين أو حتى أكثر في حالة كان الاتصال بالإنترنت سريع، أيضًا، يُمكن لصاحب الدعوة ضبط مستوى الصوت الرئيسي لجميع الأطراف المشاركة، على أن يتم إنشاء دردشة صوتية تلقائيًا، أخيرًا، تعرض Steam أيضًا عمليات بيع على ألعاب متعددة اللاعبين للاحتفال بإطلاق الميزة الجديدة، على أن يستمر العرض حتى يوم 25 نوفمبر القادم.

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