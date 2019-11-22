«عايدة».. أول روبوت رسام في أبوظبي

دبي - بواسطة محمد فارس أبوظبي: علي داوود

يشارك في الدورة الحادية عشرة من معرض فن أبوظبي المقامة حالياً في منارة السعديات، الروبوت «عايدة»، الذي يعتبر أول فنان آلي يرسم البشر، ويتحدث باللغة الإنجليزية.

وقال إيدان ملر المشرف على الروبوت: «عايدة» يعتبر الأول من نوعه في مجال الفنون، ويقدم لجمهور المعرض أعمالاً ورسومات فنية مختلفة، وأشار إلى أن «عايدة» نتاج عمل فريق مكون من 15 خبيراً ومتخصصاً في صناعة الروبوتات، ولفت إلى أن الروبوت يستغرق ساعة في رسم وجه الإنسان.

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مقدم من القيادي