شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 فلسطينيين فى اعتداء الاحتلال والمستوطنين بالمنطقة الجنوبية بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب ثمانية فلسطينيين، عقب اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى وعشرات المستوطنين، مساء اليوم الجمعة ، على سكان المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية - إن ثمانية مواطنين أصيبوا برضوض واختناقات وصلوا مستشفى الخليل الحكومي، نتيجة تعرضهم للضرب ورش غاز الفلفل من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين فى حارة الجعبرى وأجزاء أخرى من البلدة القديمة بالخليل.

وأكد شهود عيان اعتداء مجموعات من المستوطنين المسلحين على المواطنين بالضرب ورش غاز الفلفل فى شوارع "الحارة التحتا" من مدينة الخليل.

وتشهد مدينة الخليل ومنطقة الحرم الإبراهيمى الشريف عملية اقتحام واسعة من قبل مئات المستوطنين القادمين من مختلف مستوطنات الضفة الغربية لإقامة شعائر تلمودية بالحرم الإبراهيمى ومحيطه.

Advertisements

فى سياق آخر .. أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذى أطلقته قوات الاحتلال خلال مواجهات ببلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

وقال الناشط محمد عوض إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر، ونصبت حاجزا عسكريا، وفتشت مركبات المواطنين وفحصت هويات ركابها، وأن مواجهات مع الشبان اندلعت فى المنطقة عقب ذلك، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق عولج بعضهم ميدانيا من قبل طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر.

من ناحية أخرى .. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابا من بلدة السموع جنوب مدينة الخليل، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيوب شحادة الحوامدة، بعد مقابلته لمخابراتها فى مركز توقيف وتحقيق "عصيون"، بناء على استدعاء سلمته له الأربعاء الماضى عقب مداهمة منزله.