شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطن فلسطينى فى اعتداء المستوطنين شرق مدينة الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مواطن فلسطينى يدعى ناصر فهد الجعبرى، مساء اليوم الجمعة، جراء اعتداء المستوطنين الاسرائيليين بمنطقة وادى الحصين، شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن المواطن الجعبرى أصيب بجروح ورضوض بعد أن هاجم عدد من المستوطنين ، بحماية قوات الاحتلال ، منازل المواطنين الفلسطينيين فى منطقة وادى الحصين، المحاذية لمستوطنة كريات أربع المقامة على أراضى المواطنين شرق المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المدينة لتأمين وصول المئات من المستوطنين إلى الحرم الإبراهيمى الشريف، الذى تم إغلاقه بالكامل أمام المصلين اعتبارا من الساعة الرابعة من مساء اليوم، وحتى مساء يوم غد.

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وقال مدير الحرم الشيخ حفظى أبو اسنينه إن المستوطنين شرعوا بإقامة احتفالات صاخبة داخل الحرم الإبراهيمى ، بمناسبة عيد "سبت السيدة سارة".

يذكر أن سلطات الاحتلال عادة ما تقوم بإغلاق الحرم لمدة عشرة أيام فى السنة، وذلك بموجب قرارات لجنة شمغار الإسرائيلية التى تشكلت عقب المجزرة فى الحرم فى فبراير من العام 1994، والتى قسمته ووضعت جدولا بإغلاقه أمام المسلمين فى الأعياد اليهودية.