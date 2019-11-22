شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يشارك فى اجتماعات مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الجمهورية اليمنية، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء قيام ايران بتشغيل أجهزة طرد مركزية عالية الكفاءة لتخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة طرد مركزى جديدة، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المثرى، عالى التخصيب بما يخالف خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال مندوب اليمن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير هيثم شجاع الدين فى كلمة الجمهورية اليمنية فى اجتماعات دورة نوفمبر لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة فى مقر الوكالة فى العاصمة النمساوية فيينا وفقا لوكالة الانباء اليمنية / سبأ/ :" اليمن يتابع بقلق بالغ الخطوات التصعيدية التى تقوم بها ايران وانتهاكها لمقتضيات خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي، وقيامها بتشغيل أجهزة طرد مركزية عالية الكفاءة لتخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة طرد مركزى جديدة، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المثرى، عالى التخصيب بما يخالف خطة العمل الشاملة المشتركة".

وخلال مناقشة بند التحقق والرصد فى ايران بموجب قرار مجلس الأمن الدولى 2231 لعام 2015 جدد السفير شجاع الدين دعم اليمن الكامل للجهود التى تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مجال التحقق والرصد فى ايران، مشيرا إلى أهمية تجاوب إيران السريع مع استفسارات الوكالة.

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وطالب ايران بالكف عن تدخلاتها فى اليمن من خلال استمرار دعم مليشيا الحوثى وتهديدها لدول الجوار .

كانت اجتماعات مجلس المحافظين قد ناقشت العديد من المواضيع المتصلة ببرنامج التعاون التقنى بين الدول الأعضاء والوكالة وميزانيتها للعامين القادمين وقدرات إسرائيل النووية .