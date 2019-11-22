الإطاحة بشخص امتهن الاحتيال على العاملين في محال المجوهرات بجدة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نجحت الجهات الأمنية في القبض على محتال قام بالنصب والاحتيال على العاملين في محال ‫الذهب والمجوهرات بجدة. وفي التفاصيل، كان المحتال يوهم العاملين بأنه شخصٌ مقتدرٌ، حيث يقوم بطلب المجوهرات ويدّعي تحويل المبلغ إلى صاحب المحل مظهراً رسالة بنكية مزوّرة، ومن ثَم يحصل على المجوهرات ويغادر المحل دون دفع قيمتها. ووفقاً للمعلومات، ضُبط بحوزة المحتال أطقم مجوهرات ومصوغات ذهبية وعقد ألماس تقدّر قيمتها إجمالاً بـ(٦٢) ألف ريال.

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