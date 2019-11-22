شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من الغد. توقعات بحالة ممطرة مصحوبة بالبَرَد على 11 منطقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تَوَقّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، حالة ممطرة تبدأ غدًا السبت، على عدة مناطق.
وتتمثل الحالة في هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بنزول البرد، إضافة إلى فرصة جريان للسيول.
وتشمل الحالة مناطق (مكة، والمدينة، والرياض، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، وشرق الجوف، والشمالية، وشمال الشرقية).
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