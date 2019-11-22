شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «العمل» بشأن نقل الكفالات بالمنشآت الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أنه سيتم قريباً إتاحة خدمة نقل الكفالات إلى المنشآت الصناعية.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على استفسار مغرد وجه سؤالا بشأن موعد فتح نقل الكفالة على الشركات ذات الترخيص الصناعي.

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وأوضحت الوزارة أن نقل الخدمة إلى المنشآت الصناعية موقوف مؤقتاً و سيتم إتاحه الخدمة خلال الفترة القادمه وفق معايير الاستحقاق.