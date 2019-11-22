تعاون بين الامارات واوزبكستان لتدريب مبرمجين









اسماء السيد - أبوظبي: شارك وفد حكومي إماراتي في إطلاق مبادرة "مليون مبرمج أوزبكي" في جامعة "إنها" في طشقند بحضور عبدالله أريبوف رئيس وزراء اوزبكستان، بحسب ما نقلت الجمعة وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال الوفد إنّ المبادرة تمثل امتدادا لمبادرة مليون مبرمج عربي التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما أنّ المبادرة تشكل "محطة جديدة للشراكة المثمرة وعلاقة التعاون البناء بين حكومة دولة الإمارات وأوزبكستان، وتعكس مخرجات هذه الشراكة التي أطلقنا من خلالها 130 مبادرة ومشروعا في 20 مجالا للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف وقصص النجاح"، بحسب بيان للوفد.

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ويأتي إطلاق مبادرة "مليون مبرمج أوزبكي" التي تشرف على تنفيذها مؤسسة "دبي للمستقبل"، ضمن مخرجات الشراكة بين الإمارات وأوزبكستان في مجالات التحديث الحكومي التي انطلقت في أبريل الماضي.

وتوفر مبادرة "مليون مبرمج أوزبكي" التي يشرف عليها فريق عمل مشترك من دولة الإمارات وأوزبكستان، برامج تدريبية وشهادات معتمدة دوليا في مجالات البرمجة "للمساهمة في عملية التحول الرقمي بأوزبكستان بشكل عام، وفي القطاع الحكومي بشكل خاص".

وتتضمن المبادرة إطلاق منصة تقدّم دورات برمجة معتمدة في عدة مجالات للشباب الأوزبكي "المهتم بتطوير مهاراته الرقمية لتخريج جيل متمرس في لغات البرمجة".