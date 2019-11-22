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إصابة 20 متظاهرا بحالات اختناق في بغداد

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أصيب 20 متظاهرا بحالات اختناق عند جسر الأحرار في بغداد، إثر إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب العراقية باتجاه المتظاهرين عند جسر الأحرار في بغداد، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".

وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد، وقتل أكثر من 330 شخصا غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.

مشاهد من الحياة اليومية للمحتجين في ساحة التحرير ببغداد

استمرار الاحتجاجات الشعبية في العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام. و بحسب مصادر طبية سقط في أرجاء العراق، منذ بدء الاحتجاجات، ما لا يقل عن 335 قتيلًا و15 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان) . ( Murtadha Sudani - وكالة الأناضول )
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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