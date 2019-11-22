إصابة 20 متظاهرا بحالات اختناق في بغداد

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أصيب 20 متظاهرا بحالات اختناق عند جسر الأحرار في بغداد، إثر إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب العراقية باتجاه المتظاهرين عند جسر الأحرار في بغداد، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".

وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد، وقتل أكثر من 330 شخصا غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.

مشاهد من الحياة اليومية للمحتجين في ساحة التحرير ببغداد