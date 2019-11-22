شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الكويتى: عدم حل القضية الفلسطينية هو السبب فى مشاكل المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، أن عدم حل القضية الفلسطينية هو السبب فى تزايد أعمال العنف والاضطرابات والإرهاب و كل المشاكل التى تحدث فى المنطقة.

جاء ذلك فى كلمة للغانم ألقاها خلال الحفل الذى أقامه اتحاد المحامين العرب بمقره فى القاهرة؛ تكريما له و تقديرا لمواقفه المبدئية والثابتة من القضية الفلسطينية، بحضور أعضاء من مجلس النواب المصرى ونقباء جمعيات المحامين العرب، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، ووكيل مجلس النواب المصرى سليمان وهدان.

وقال الغانم إنه لولا دعم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر وموقفه الثابت لما استطاع أن يتخذ المواقف المبدئية القوية التى تعبر عن وجدان وضمائر الشعوب العربية من القضية الفلسطينية فى كل المحافل الدولية والقارية.

وأضاف الغانم - فى كلمته - "مقتنع قناعة تامة بأنى لا أستحق هذا التكريم لأنه لا يكرم الإنسان على واجب يجب أن يقوم به فالدفاع عن قضية فلسطين هو واجب شرعى وواجب قومى وواجب إنسانى وواجب أخلاقى وواجب حقوقي".

Advertisements

وتابع: "نحن كشعوب عربية لن نصمت ولن نسمح بنجاح ثقافة السكوت والخنوع والرضوخ تحت ما يسوق له بأنه واقع يجب أن نسلم ونقبل به ، وسنظل نسوق لسياسة الرفض و نصدح بكلمات الحق"، مناشدا اتحاد المحامين العرب أن يقودوا تحركا لتجميع وتنظيم وتنسيق العمل بين كل المؤسسات والمنظمات والجمعيات والنقابات فى المجتمع العربى المدنى لتوجيههم التوجيه السليم باتجاه القضية العربية الأولى.

وقال الغانم: " ترأست الاتحاد البرلمانى العربى لثلاث دورات وأتشرف بترؤس مجلس الأمة الكويتى وانسق مع زملائى بعمل جماعى إزاء قضيتنا"، مضيفا "لله الحمد حققنا بعض النتائج فى الاتحاد البرلمانى الدولى واستطعنا أن نجمع غالبية لإنجاح بنود طارئة تناصر القضايا العربية والإسلامية وأنا واثق أن هناك المزيد".

وأعرب رئيس مجلس الأمة الكويتى - فى نهاية كلمته - عن شكره لاتحاد المحامين العرب ولأمينه العام ناصر الكريوين على مبادرته التكريمية.