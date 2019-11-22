شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الجزائرى: كل محاولات المساس بأمن الجزائر واستقرارها فشلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أن كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن الجزائر واستقرارها قد فشلت وستفشل مستقبلا.

وقال الفريق قايد صالح - فى تصريحات اليوم الجمعة، بولاية ورقلة (شرق) - "لقد فشلت كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن بلادنا واستقرارها، وستفشل مستقبلا، بحول الله تعالى وقوته، بفضل الجهود العازمة والمثمرة التى يبذلها الجيش مستلهما إياها من إخلاصه لقيم ثورة نوفمبر ولرسالته الخالدة لكى تبقى الجزائر واحدة لا تتجزأ".

وأشاد رئيس الأركان الجزائرى بالجهود المضنية التى يبذلها أفراد الوحدات المرابطة على طول الشريط الحدودى للجزائر فى سبيل تأمين هذه المنطقة الحيوية والحساسة من كل التهديدات والآفات تقديرا منهم للمسؤولية التاريخية التى يتحملونها بكل اقتدار.

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وأكد أن الجيش يعمل دائما للمحافظة على الجاهزية فى أعلى مستواها وعلى أن يتم التحضير والتدريب الجيد للقوات المسلحة بالطريقة المثلى والمرسومة، حتى تبقى على الدوام مالكة لمقاليد القدرة على الاضطلاع بمهامها، ومتكيفة باستمرار مع تطور الوضع الجيوسياسى وتعقد الرهانات التى تشهدها المنطقة.

وقال إنه "لا خوف على وطن يتشبع أفراد جيشه بقيم تاريخهم الوطني، ويعتبرون تثمين عبره والاستفادة من دروسه، بمثابة المنارة التى يهتدون بنورها على مسار امتلاك المزيد من القوة التى بها تحفظ هيبة الجزائر وتصان سيادتها الوطنية".