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قوات الدعم السريع تدفع بقوة إسناد إلى ولاية البحر الأحمر بالسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات "الدعم السريع" فى السودان وصول قوة إسناد عسكرى من قواتها إلى ولاية "البحر الأحمر"، شمال شرق السودان، لدعم وتعزيز المنظومة الأمنية فيها.

وكانت مدينة بورتسودان شهدت نزاعا قبليا سقط فيه قتلى وجرحى، قبل توقيع اتفاق مصالحة بين القبائل المتنازعة.

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وقالت قوات الدعم السريع إن "وصول قوات الدعم السريع إلى ولاية البحر الأحمر وجد ترحيبا كبيرا من المواطنين".

وقال العقيد حامد موسى قائد قوة الإسناد أن القوة وصلت إلى بورتسودان بتوجيهات من قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، بناء على طلب من حكومة الولاية، لافتا إلى أن مهمتها احتواء النزاع وبناء السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

 

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