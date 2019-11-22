مبعوث الأمم المتحدة لليمن: انخفاض ضربات التحالف الجوية على اليمن بنسبة 80%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، مجلس الأمن الدولى اليوم الجمعة إن عدد الضربات الجوية التى نفذها التحالف بقيادة السعودية فى اليمن انخفض بنحو 80 فى المئة فى الأسبوعين الأخيرين. وقال "فى أهم مؤشر على أن الأمور تتغير فى اليمن، انخفض معدل (الضربات الجوية) فى الأسبوعين الأخيرين انخفاضا هائلا. شهد البلد عددا أقل بنسبة 80 فى المئة من الضربات الجوية عن الأسبوعين الأخيرين".

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