شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أمريكى: النايض فى زيارات هادئة لواشنطن ومؤشرات تغير سياساتها نحو ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
أشار الموقع إلى أن النايض أرسل بخصوص زياراته ردا بأن زيارته إلى واشنطن كانت لسرد مجريات الأمور في ليبيا من وجهة نظر برلمانها المنتخب وجيشها الوطني وحكومتها الشرعية. كما ذكر الموقع بأن زيارات النايض تطرقت ايضا إلى عرض خطط تفصيلية لبرنامج حكومة وحدة وطنية، تقدم الخدمات الأساسية وتجهز لعقد انتخابات رئاسية عامة في غضون 18 شهرا من تحرير طرابلس.
ورفض مسؤول في الخارجية الأمريكية التعليق على طبيعة هذه الاجتماعات، مكتفيا بالتأكيد أن واشنطن منخرطة في اتصالات واسعة النطاق مع مجموعة متنوعة من المؤثرين الليبيين لتعزيز التقدم نحو حل اقتصادي وسياسي عادل للصراع في ليبيا.
وأشار الموقع إلى تغيير السياسات الأمريكية نحو ليبيا، وبحث إدارة البيت الأبيض في طريقة افضل في التعامل مع الملف الليبي بعد فقدان الثقة في حكومة الوفاق.
وأبرز الموقع الأمريكى حديث النايض حول أهمية وجود حكومة وحدة وطنية للمصالحة وتوحيد البلاد والتجهيز للإنتخابات الرئاسية المؤجلة من عام 2014.
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