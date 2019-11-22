في عيد استقلال لبنان.. عروض مدنية للحراك في بيروت

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

قرّر محتجون في لبنان الاحتفال، الجمعة، بالذكرى الـ76 لعيد الاستقلال على طريقتهم، من خلال احتفال مدني وسط العاصمة بيروت تزامنًا مع دخول الثورة يومها الـ37.

وبحسب مراسلة الخليج 365 الخليج 365، تناوب 41 مجموعة من المحتجين على تقديم عروضهم وسط بيروت، وحملت هذه المجموعات أسماء من معجم الثورة ونشاطاتها، ومن المهن والمناطق اللبنانيّة المختلفة.

وفي تصريحات متفرقة للأناضول، أكّد ناشطون في ساحة الشهداء أنّ الثورة ثورة وطن وشعب، وبالتالي فمن الطبيعي أن يُشارك الجميع في هذا اليوم المجيد.

وانطلقت "شعلة الاستقلال" صباح الجمعة، في موكب يحمله متظاهرون من عكار شمال لبنان، ووصلت إلى ساحة الشهداء وسط بيروت، بعد مرورها بمناطق لبنانيّة عدّة.

ووصل إلى ساحة الشهداء في بيروت آلاف المواطنين سيرا على الأقدام من مختلف المناطق اللبنانية، يرافقهم العشرات من السيارات والدراجات النارية التي ترفع العلم اللبناني.

واستُقبلت الشعلة من قبل الآلاف في ساحة الشهداء بالهتافات والتصفيق والتلويح بالأعلام اللبنانية.

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وكتب الثوار على اللافتات التي حملوها شعارات من قبيل "لبنان ينتفض"، "ثورة عالطائفيّة"، "بدنا (نريد) دولة مدنيّة".

وفي عاصمة الشمال طرابلس، عمّت الاحتفالات المدينة، فجابت مسيرات شعبيّة في الشوارع، وحمل المحتجّون الأعلام اللبنانية ورايات الجيش مرددين :"ثورة"، "بحبك يا لبنان".

أمّا في صيدا (جنوب)، فاحتشد المتظاهرون في ساحة المدينة ضمن سلسلة الاحتفالات التي ينظمونها، ووزعوا الورود على عناصر الجيش اللبناني في هذه المناسبة.

ويأتي احتفال لبنان بعيد استقلالها هذا العام، في وقت دخلت فيه الاحتجاجات الشعبيّة شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

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