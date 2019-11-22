الجزائر.. طفل تائه في غابة كثيفة ينجو من الموت بأعجوبة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

نجا طفل (4 أعوام) من الموت بأعجوبة، بعد فقدانه الخميس، لمدة قاربت 20 ساعة بإحدى الغابات الكثيفة بولاية الجلفة، وسط الجزائر، بعد عملية بحث شارك فيها مئات المواطنين وأفراد من الجيش والحماية المدنية.

وحسب الإذاعة الجزائرية الحكومية، تم صبيحة الجمعة، العثور على الطفل لخضر صليع، الذي أعلنت عائلته زوال الخميس، فقدانه بمنطقة "عين الإبل"، بولاية الجلفة (230 كلم جنوب العاصمة).

ونقلت الإذاعة عن إدارة الحماية المدنية بالجلفة، تأكيدها أن الطفل عثر عليه في غابة تبعد عن مكان فقدانه بثلاثة كيلومترات في صحة جيدة، بعد 20 ساعة من البحث.

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ووفق نفس المصدر، فإنه فور تبليغ عائلته عن فقدانه زوال الخميس، خرج المئات من السكان إلى جانب أفراد من الجيش والحماية المدنية (الدفاع المدني) في عملية بحث بهذه الغابة الكثيفة، تواصلت ليلا باستعمال كلاب مدربة والإنارة الكاشفة.

وإلى جانب كثافة أشجارها وتضاريسها الوعرة تعرف هذه المنطقة الجبلية جنوب العاصمة بطقسها البارد شتاء، بشكل أثار مخاوف حول فقدان هذا الطفل الصغير، الذي خلفت حادثة فقدانه تداولا كبيرا وتضامنا مع عائلته على شبكات التواصل الاجتماعي.

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