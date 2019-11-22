مصرع 70 جراء الفيضانات في جنوب السودان

جوبا / أتيم سايمون / الخليج 365

لقي 70 شخصا مصرعهم في ولاية بوما جنوب شرقي دولة جنوب السودان؛ بسبب الفيضانات التي تضرب المنطقة منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وقال جون ابولا نائب حاكم ولاية بوما في تصريحات للأناضول، الجمعة، "وصلت حالات الوفيات جراء الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من الولاية منذ أكتوبر إلى 70 حالة قابلة للارتفاع".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك حوالي 500 ألف مواطن في شتى أرجاء الولاية بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة.

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والشهر الماضي، أعلن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت حالة الطوارئ في المناطق المتأثرة بالفيضانات.

وحدد مرسوم رئاسي 4 مناطق شمالي البلاد، و16 منطقة في الشرق، إضافة إلى 4 مناطق بإقليم الاستوائية (جنوب)، تشملها حالة الطوارئ.

وغمرت مياه الفيضانات أجزاء واسعة من جنوب السودان منذ الشهر الماضي؛ أسفرت عن غرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وأعداد كبيرة من المنازل، ومازال 800 ألف شخص بلا مأوى وعرضة للمجاعة والأمراض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.