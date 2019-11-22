الجزائر.. إحباط التحاق 6 أشخاص بجماعات إرهابية بالساحل الإفريقي

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الدفاع الجزائرية، الجمعة، توقيف 6 أشخاص كانوا في طريقهم للالتحاق بجماعات إرهابية تنشط في منطقة الساحل الإفريقي.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أحبطت فرق للجيش الخميس محاولات للالتحاق بجماعات إرهابية لمنطقة الساحل".

وأوضحت أنه تم توقيف 4 أشخاص في محافظة غليزان (شمال غرب)، وشخص في مستغانم (شمال غرب)، وشخص آخر في تمنراست (حدودية مع مالي والنيجر)".

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وبهذه العمليات الجديدة ترتفع حصيلة الموقوفين على ذمة القضية إلى 15 شخصا خلال الأسبوع الجاري، حيث أعلنت الوزارة في وقت سابق توقيف شخص حاول الالتحاق بهذه الجماعات بمحافظة غليزان.

وقبل يومين ذكرت الوزارة أن قوات الجيش والدرك الوطني توقيف 5 أشخاص بغليزان و3 بغرداية (جنوب) خلال محاولاتهم الإتحاق بجماعات إرهابية لمنطقة الساحل.

ولم تقدم الوزارة تفاصيلا عن هوية هذه الجماعات الإرهابية، غير أنه معروف أن منطقة الساحل الإفريقي أو الصحراء الكبرى الممتدة عبر دول مالي والنيجر، التي تحد الجزائر جنوبا، تعد معقلا لجماعات محسوبة على تنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.