الاستخبارات العراقية تقبض على قيادي في داعش غربي البلاد

العراق / سرهاد شاكر / الخليج 365

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية (تتبع لوزارة الدفاع)، الجمعة، عن إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، وهو مسؤول الدعم اللوجستي للتنظيم، في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار (غرب).

وذكرت المديرية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الطاش بالرمادي- الأنبار".

وأضافت أن "الإرهابي مسؤول عن الدعم اللوجستي لداعش في الرمادي، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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وسيطر "داعش"، على ثلث مساحة العراق عام 2014، قبل أن يخسر تلك الأراضي تدريجيا لغاية أواخر العام الماضي.

واعتقلت القوات العراقية المئات من مسلحي "داعش"، خلال الحرب الضارية بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).

وتجري محاكمة عناصر التنظيم بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على "الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي".

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