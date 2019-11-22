بعد تطهيرها من الإرهاب.. سوريون يواصلون العودة إلى "رأس العين"

شانلي أورفة/الخليج 365

يواصل السوريون في تركيا العودة طوعاً إلى مدينتهم رأس العين السورية بعد تطهيرها من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

وبحسب مراسل الخليج 365 وصل 70 شخصا من سكان رأس العين بينهم نساء وأطفال طلبا إلى ولاية شانلي أورفة (جنوب)، من أجل العودة إلى منازلهم، وثم عبروا المنفذ الحدودي بعد إتمام الاجراءات اللازمة.

ومن بين هؤلاء السوريين، الشاب مؤذن المحمد، الذي أعرب في تصريح للصحفيين، عن سعادته من تطهير رأس العين من الإرهابيين وعودة الحياة فيها إلى طبيعتها.

وقال: "حينما خرجنا من منزلنا كان عمري 11 عاما، ومنذ 7 سنوات أعيش مع أسرتي في تركيا، وأنا سعيد للغاية لعودتي إلى بلدي".

أما محمد أحمد، فعبرّ عن سعادته لتطهير المدينة من إرهابيي التنظيم، فقال: "أعود إلى بلدي الذي اضطررت لتركها قبل سبع سنوات".

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في حين قال عبد العظيم المحمد: "تغمرني السعادة بسبب عودتي إلى الأراضي التي ولدت فيها، بعد مرور سنوات على تركها".

وأعرب جميع هؤلاء عن شكرهم لتركيا حكومة وشعباً على حسن الضيافة، ولرئيسها رجب طيب أردوغان إزاء مواقفه المساندة للشعب السوري.

وعقب العملية بفترة قصيرة، باشرت الفرق التابعة لمركز التنسيق الذي أنشأته ولاية شانلي أورفة التركية، في تنفيذ أعمالها المتعلقة بخدمات البنية التحتية في مدينتي رأس العين وتل أبيض، لاسيما توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب والتيار الكهربائي وتعبيد وصيانة الطرق، وتأهيل المشافي وغيرها من الخدمات.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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