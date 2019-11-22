شرطة الشرقية تعلن توقيف مطلق النار على المعهد

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن دوريات الأمن باشرت عند الساعة (40: 01) من مساء الخميس الموافق 1441/3/24 بلاغًا عن تعرض معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن لإطلاق نارٍ بسلاح رشاش من أحد الأشخاص؛ إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد.

وقال المتحدث: تم القبض على المتهم، وهو مواطن عشريني، كما تم ضبط سلاح الجريمة بحوزته، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.