رائد الطفولة بأبها تحتفل بيوم الطفولة العالمي

فافي الألمعي إستضاف فندق أزد بأبها صباح اليوم الخميس 1441/3/23هـ الاحتفال الذي أقامته رائد الطفولة وذلك بمناسبة يوم الطفولة العالمي وتم خلال الحفل تكريم رواد الطفولة وشركاء النجاح والداعمين وكذلك تكريم تكريم الاطفال وتقديرهم . وألقت قائدة الروضة “أ- ندى الشهراني” كلمة برحبت فيها بالضيوف ، وشكرت الدعمين وشكراء النجاح ، وبينت في كلمته ا الدور الذي تقوم به روضة رواد الطفولة وأن الهدف لا يقف فقط عن تعليمهم القراءة والكتابة ، بل يتعدى ذلك إلي اكتساب الاطفال المعلومات الكافيه عن حقوقهم . وفي ختام الحفل كرمت قائدة الروضة المشاركين في الإحتفال وذلك بحضور معلمات الروضة وهم بسمه ابراهيم – وجدان القحطاني- رحاب عسيري-شريفه عسيري -ميسون الشهراني- سعدى الاحمري انشر الخبر :

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