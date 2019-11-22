أبها يزيد أوجاع #الفتح

الخليج - حسن القبيسي

أضاف نادي أبها 3 نقاط إلى رصيده بعد أن أنتصر عبى ضيفه الفتح في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وحثث أبها الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بعد أن قدم شوطاً أول مميز تقدم فيه بهدفين سجل الأول في الدقيقة 9 بواسطة اللاعب سعيد نقير ، بينما أضاف سميحان النابت الهدف الثاني في الد 18 ، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفتح ماتياس في الد 33 من عمر المباراة .

وفي الشوط الثاني حاول الفتح تقليص النتيجة وتحقق له ذلك في الد 49 عن طريق لاعبه توفيق بو حيمد ، وسنحت لأبها أكثر من فرصة سانحه للتسجيل تمكن من أحدها إضافه الهدف الثالث في الد 86 بواسطة لاعبه صالح ال عباس .

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وبهذا الفوز يرتفع رصيد أبها النقطي إلي 14 نقطة في المركز التاسع ، بينما ظل فريق الفتح على رصيده السابق 5 نقاط في المركز قبل الآخير .

وبعد نهاية اللقاء أوضح مدرب أبها عبدالرازاقي الشابي أن فريقه أستعد للقاء بشكل غير مكتمل بسبب إصابة بعض اللاعبين ، والبعض الآخر كان لديه مشاركة مع منتخب بلاده ولم يصل إلا قبل المباراة بوقت قصير ، وأضاف كنا ندرك صعوبة المباراة بسبب وضع نادي الفتح وأنه يسعر للفوز لتحسين مركزه ، لكن إستطعنا التعامل جيداً مع مجريات اللقاء والظفر بنقاط المباراة .

وفي الجانب الآخر أوضح مدرب الفتح فيريرا أنه أتى لتحسين وضع الفتح ولا أعلم هل كان سابقاً ينافس على اللقب أم لا .